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Повышение тарифа на передачу электроэнергии необоснованно, – эксперт

Четверг 05 декабря 2024 11:36
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Повышение тарифа на передачу электроэнергии необоснованно, – эксперт Фото: повышение тарифа на передачу электроэнергии необоснованно (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

"Укрэнерго" не публикует расчеты, на основе которых формируется тариф на передачу электроэнергии, поэтому невозможно оценить обоснованность очередного повышения. Бизнес нуждается в прозрачности в расчетах и общественных дискуссиях по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий президента Всеукраинского союза производителей строительных материалов Константина Салия.

"Скажу очень просто, чтобы избежать витиеватых экономических размышлений. Во время войны любое повышение - это помощь агрессору уничтожить наше производство. Если Укрэнерго нужно поднять свою доходность, есть другие пути", - убежден эксперт.

Он подчеркнул, что никто на рынке не видел никаких обоснований очередного повышения.

"Энергетическая отрасль достаточно закрыта, никто не подпускает в тарифообразование чужих людей. Между тем там есть и протокольные расходы, деньги на празднование "новых годов", и на социально-бытовое обслуживание сотрудников. Я не понимаю, почему это во время войны мы должны оплачивать мы, потребители", - подчеркнул Салий.

Как известно, НКРЭКУ опубликовала проект решения по существенному повышению тарифа на передачу электроэнергии для небытовых потребителей. Среди причин, которыми в Комиссии объяснили это решение – необходимость повысить зарплаты в "Укрэнерго" и провести выплаты по кредитам.

В свою очередь Федерация работодателей Украины выступила против этого решения, и призвала "Укрэнерго" провести реструктуризацию своих кредитов, как это делают все госкомпании, а также оптимизировать расходы вместо повышения тарифов.

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Укрэнерго Электроэнергия
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