Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к падению экспортаи, - эксперты

В издании напомнили, что тарифы "Укрэнерго" для предприятий стабильно росли, и только в этом году тариф на передачу электроэнергии поднимался уже трижды - в январе, апреле и июле. Сейчас он составляет 485,1 грн/мВт.ч, что на 40% больше, чем в прошлом.

Также синхронно и даже большим темпом растет и тариф за диспетчерское управление, достигнув 95,54 грн/МВт.ч - увеличение по сравнению с прошлым годом составляет 54%. Теперь Укрэнерго хочет повысить тарифы еще раз.

"По оценкам Федерации работодателей Украины, в таком случае в следующем году придется оплатить передачу и диспетчеризацию электроэнергии на 13,2 млрд грн больше. Это дополнительное финансовое бремя на бизнес во время войны может привести к негативным последствиям для национальной экономики. В условиях российской агрессии против Украины стабильность работы промышленности очень важна в контексте текущего обеспечения Вооруженных сил Украины и других военных формирований, помощи населению и последующих планов по восстановлению разрушений, понесенных нашим государством", - заявили изданию во ФРУ.

Позицию профильной ассоциации поддерживает и заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

"Повышение приведет к снижению конкурентоспособности украинской продукции и, как следствие, к потере рынков сбыта, сокращению работников и уменьшению валютных поступлений от экспорта. Это недопустимо", - отметил он.

О снижении конкурентоспособности в результате повышения тарифов "Укрэнерго" говорит и президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Если будут расти тарифы, то это будет означать, что украинская продукция будет менее конкурентоспособной на мировом рынке и, соответственно, мы меньше сможем продать", - говорит Каленков.

Как известно, государственный монополист "Укрэнерго" выступает за повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса. Ожидается, что после повышения тарифов доход компании вырастет до 58,7 млрд грн. Средства от повышения будут направлены на погашение кредитов компании.

В свою очередь руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский заявил, что реструктуризация долгов это популярная практика, которую используют страны всего мира для уменьшения кредитной нагрузки.