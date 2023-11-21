Повышение тарифа на передачу электроэнергии вызывает множество вопросов к менеджменту "Укрэнерго", - эксперт

"Возможно, стоит прислушиваться к предложениям экспертов и не повышать сейчас, в условиях войны, тарифы для украинских предпринимателей, которые все-таки дают рабочие места и создают добавленную стоимость", - подчеркнул Кулик.

Он выразил уверенность, что вместо повышения тарифов "Укрэнерго" имеет возможность обратиться за международной помощью - в отличие от частного бизнеса, который из-за высоких рисков фактически отрезан от кредитов, и выживает исключительно на собственном ресурсе.

"У "Укрэнерго" есть возможность обратиться в Европейский Союз и другие доноры в части поддержки энергетической способности. И речь не только о грантовых историях, а также о кредитной поддержке и материально-технической помощи. В то же время украинские частные компании, которые они хотят через поднятие тарифа фактически закрыть, таких возможностей выхода на международные деньги нет. Никто не будет кредитовать рискованный сектор в рискованной стране. Я вижу здесь меньше рисков для "Укрэнерго", для государства, чем закрывать еще десяток важных предприятий и увольнять людей", - подчеркнул Кулик.

Как известно, НКРЭКУ одобрило повышение тарифа на передачу и диспетчеризацию электроэнергии. После повышения тарифов доход "Укрэнерго" должен составить 58,7 млрд. грн.

В свою очередь, генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что "Укрэнерго" имеет возможность реструктуризировать свою задолженность, ведь получает поддержку международного сообщества.