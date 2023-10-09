Повышение тарифов на железнодорожные перевозки приведет к закрытию предприятий, - глава ФМУ

"Укрзализныця традиционно пытается решать все вопросы на средства крупнейших ее потребителей, таких как горно-металлургический комплекс. Мы системно боремся с такими попытками повышения тарифов. К сожалению, сейчас, пользуясь войной, большая часть решений правительства принимается без обсуждения с предприятиями и профильными бизнес-обьединениями. Но последствия таких действий будут тяжелыми, ведь стабильно работать мы не сможем", - предупредил Биленького.

Он отметил, что повышение тарифов не поможет УЗ зарабатывать больше, ведь предприятия, чья продукция перестанет быть конкурентоспособной, начнут закрываться. Социальное напряжение вырастет, ведь еще больше украинцев потеряют работу.

"Мы будем вынуждены закрывать предприятия со всеми социальными последствиями. Потому что такие действия органов власти, которые невозможно обосновать, приводят к разрушительным последствиям, сопоставимым с теми, что мы имеем от широкомасштабного вторжения России", - резюмировал Биленький.

Напомним, недавно появилась информация о намерении "Укрзализныци" увеличить тарифы на грузовые перевозки на 20%.

В свою очередь экономист Андрей Новак заявил, что от повышения тарифа на железнодорожные перевозки наше государство проиграет, поскольку потеряет тысячи хозяйствующих субъектов. Поэтому здесь необходимо вмешательство правительства, которое должно обуздать аппетиты УЗ.