Повышение тарифов УЗ на грузовые перевозки - это удар по экономической безопасности, - эксперт

Как говорится в письме, в 2024 году экспорт из Украины сократился до 42 млрд долларов США, тогда как импорт вырос до 71 млрд долларов. Это привело к рекордному дефициту торгового баланса - 29 млрд долларов, или 69% от объема экспорта.

Прогноз на 2025 год предусматривает дальнейшее ухудшение ситуации - дефицит может превысить 100% экспорта, и это критическая экономическая ситуация.

ICC Ukraine отмечает, что среди ключевых причин падения экспорта - высокая энергоемкость производства, инфляционное давление и рост логистических затрат. По мнению организации, дополнительное повышение тарифов "Укрзализницы" лишь усугубит негативный эффект.

"Повышение тарифов на 37% может сократить ВВП на 96 млрд грн, привести к потерям бюджета более 36 млрд грн и уменьшению валютной выручки почти на 2,4 млрд долларов. Таким образом повышение тарифов противоречит государственным интересам и политике экономической безопасности во время войны", - отмечается в обращении со ссылкой на расчеты Института.

В торговой палате также отметили, что "Укрзализныця" фактически переводит финансирование убыточных пассажирских перевозок на промышленность. В частности, в 2024 году убытки пассажирского сегмента превысили 18 млрд грн, в 2025 году прогнозируются на уровне 22 млрд грн, а в 2026 году - более 25 млрд грн.

"Перевод этих расходов на реальный сектор экономики из-за повышения грузовых тарифов будет означать новый удар по экспорту, производству и занятости", - подчеркивают в письме.

Если государственная позиция заключается в сохранении социально доступных пассажирских тарифов, то ущерб, возникающий в результате такого решения, должен быть полностью компенсирован из государственного бюджета, как это делается в странах ЕС. Соответствующие расходы должны быть предусмотрены в госбюджете 2026 года и в последующих годах, и это должно стать системной практикой, считают в ICC Ukraine.

"Сейчас мы имеем эффект "скрытого налога на экспорт" - когда промышленность финансирует пассажирские убытки, теряя при этом рынки сбыта, рабочие места и валютные поступления, критически необходимые для Украины", - подчеркивается в обращении.