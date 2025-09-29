Повышение тарифов на грузовые перевозки губительно для экономики и самой УЗ, - НАДПУ

В обращении к председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку, руководителям парламентских фракций и профильных комитетов ассоциация отмечает: нынешняя модель, когда убытки пассажирского сегмента перекрываются за счет прибылей от грузовых перевозок, губительна как для промышленности, так и для самой железной дороги.

К чему может привести повышение тарифов УЗ

По данным НАДПУ, в 2024 году прибыль грузового сегмента УЗ составила около 20 млрд грн, но уже в 2026-м прогнозируемый ущерб от пассажирских перевозок может достигнуть 24 млрд грн. Это означает, что ресурсы грузовых перевозок больше не способны перекрывать возрастающие потери.

"Каждый год УЗ переводит миллиардные потери пассажирского сегмента на грузовые перевозки, заставляя украинских производителей фактически субсидировать социальную функцию государства. Это подрывает финансовую устойчивость предприятий реального сектора, которые являются основой экспорта и валютных поступлений страны", – отметили в ассоциации.

В случае дальнейшего повышения тарифов на грузовые перевозки предприятия вынуждены будут сокращать производство, а часть бизнеса может закрыться. Это приведет к падению экспорта, уменьшению валютных поступлений и сокращению рабочих мест. Следовательно, "Укрзализныця" тоже не получит ожидаемой прибыли.

НАДПУ также обратила внимание на международный опыт: в странах ЕС пассажирские перевозки финансируются из государственных или местных бюджетов, а грузовые работают на рыночных условиях. Именно благодаря этому европейские железные дороги остаются финансово стабильными.

Что предлагают в НАДПУ

Ассоциация предлагает создать долгосрочный механизм финансирования пассажирских перевозок за счет госбюджета как защищенную статью расходов.

В НАДПУ считают, что это не дополнительные расходы, а стратегическая инвестиция в обороноспособность (ведь железная дорога является ключевой артерией для ВСУ), конкурентоспособность украинских производителей, сохранение рабочих мест и налоговых поступлений и развитие критической инфраструктуры, необходимой для восстановления экономики.

"Этот вопрос национальной безопасности, экономической устойчивости и социальной справедливости. Украина не может идти противоположным путем – переводя социальные расходы на промышленность и экспортно ориентированные отрасли. Такая модель разрушает конкурентоспособность экономики и подрывает саму железнодорожную систему", – подытожили в ассоциации.