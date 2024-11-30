Повышение тарифов на грузовые перевозки - угроза для экономики и бюджета, - Оринчак

Она подчеркнула: такое решение может существенно ударить по добывающей отрасли, потому что рост расходов для компаний приведет к удорожанию продукции. Это, в свою очередь, может вынудить предприятия сокращать добычу или сокращать объемы перевозок.

"Увеличение расходов не только повлияет на конкурентоспособность компаний, но и скажется на местных общинах, где добывающая отрасль создает значительное количество рабочих мест. Если эти расходы станут чрезмерными, регионы могут понести экономические потери. Поэтому вместо повышения тарифов, стоит сосредоточиться на более эффективном управлении расходами , повышении эффективности и привлечении инвестиций в инфраструктуру УЗ. отрасли и экономики в целом", - убеждена эксперт.

Как известно, УЗ завершила три квартала 2024 года с показателем чистой прибыли в 1,66 млрд. грн. Выручка УЗ за январь-сентябрь выросла до 78 млрд грн - это на 17% больше, чем было за аналогичный период прошлого года.