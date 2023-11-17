Повышение тарифов на грузовые перевозки уничтожит целые сегменты экономики, - эксперт

"Вопрос не в том, убыточная или неубыточная деятельность Укрзализныци. А в том, насколько она отвечает экономическим реалиям и насколько она не каннибализует путем других отраслей и соответственно таким образом не переводит на другие отрасли свою неэффективность. То есть нужно работать с эффективностью компании в целом.Тогда и ее финансовые показатели, в частности, прибыльность будут улучшаться, но они будут улучшаться органически, а не путем поднятия тарифов и тому подобных вещей", - подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул: от эффективной работы "Укрзализныци" зависит состояние многих экспортных отраслей, поэтому компания должна поддерживать экономику и обеспечивать устойчивое и здоровое обновление основных средств, которые у нее есть.

"Укрзализныця может очень просто сказать: окей, мы можем быть прибыльными, мы умножим тарифы в несколько раз, как это было в прошлом году, и у нас будет сразу много денег. Но проблема в том, что от этого умрут целые сегменты экономики, и в следующем или через некоторое время у УЗ не останется клиентов вообще", - подчеркнул Вовк.

По его словам, компания должна начать обсуждение своего финансового плана и совместно с участниками дискуссии и органами власти обеспечить устойчивое развитие. К примеру - убедиться, что показатели тарифного грузооборота, которые закладывает компания, растут так же, как ВВП.

"Есть четкая корреляция между грузовой базой УЗ и экономикой страны в целом. Сейчас мы видим, что за прошлый год грузовые перевозки упали практически в два раза. Но у нас война и просела значительная часть экономики. Но завтра экономика начнет свое восстановление, и важно Чтобы завтра, когда экономика начнет оживать, у нас снова "Укрзализныця" не начала тормозить эти процессы из-за тех же проблем, которые уже были на горизонте 2020-2021 года - дефицит тяги, дефицит пропускной способности инфраструктуры и т.п. истории", - резюмировал Вовк.

Напомним, "Укрзализныця" намерена с начала 2024 года повысить тарифы на железнодорожные грузовые перевозки ориентировочно на 20%.

В свою очередь экономист Юрий Смелянский заявил, что если УЗ повысит тариф, это приведет к дальнейшему сокращению объемов перевозок, а также приведет к еще более глубокому погружению экономики в кризис.