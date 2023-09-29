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Повышение тарифов на грузовые перевозки ударит по бизнесу, нужен баланс, - эксперт

Фото: повышение тарифов на грузовые перевозки ударит по бизнесу, нужен баланс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Повышение тарифа на грузовые железнодорожные перевозки ударит по бизнесу, который и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, поэтому нужно искать компромисс и не допускать односторонних решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-главу Государственной регуляторной службы Ксению Ляпину.

"Я понимаю, что "Укрзализныця" несет свои убытки, в том числе и по социально значимым направлениям, мы понимаем, что увеличилась социальная составляющая. Но надо понимать, что промышленность тоже несет свои значительные убытки. Доступа к кредитным ресурсам практически нет, а ущерб понесен очень велики! И убытки во многих областях. Это просто физическое уничтожение предприятий. Некоторые релоцированы, а некоторые просто начинали с нуля в других областях. Надо понимать, что абсолютно все субъекты хозяйствования пострадали от нападения России. Следовательно, нужно искать сбалансированное решение", – подчеркнула Ляпина.

Она предупредила, что одностороннее решение по повышению тарифа станет для бизнеса настоящим бременем.

"Сейчас бизнес стал немного оптимистичнее, пытается найти себя, работать даже в ситуации войны и повышенных рисков. И такие удары им наносить нельзя. А повышение, безусловно, повлечет дальнейшие потери бизнеса, ведь оно просто обрезает логистику и возможности для бизнеса" , – резюмировала Ляпина.

Напомним, на днях стало известно о намерении "Укрзализныци" пересмотреть тарифы на грузовые перевозки и увеличить их на 20%.

Год назад, в июле компания уже повышала тарифы на 70% – это привело к росту себестоимости украинской продукции и сокращению объемов производства предприятий.

В свою очередь президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что повышение тарифа на железнодорожные грузовые перевозки приведет к удорожанию себестоимости украинской продукции.

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