Повышение тарифов на грузовые перевозки повлечет за собой ухудшение в экономике, - эксперт

Очередное повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, которое инициирует Укрзализныця, повлечет за собой ухудшение экономической ситуации, и спровоцирует бизнес релокировать производство в другие страны.

"Повышение тарифов не провоцирует бизнес больше перевозить. Это провоцирует перевозить целый бизнес из страны. И так же люди, когда потребительская продукция увеличивается в цене постоянно, тоже начинают считать, где им жить дешевле - в Украине или в Польше?" - заметила Колесникова.

Она подчеркнула, что повышение тарифов на перевозку в борющейся в войне стране - недопустимо, ведь не помогает удержать в Украине бизнес, который пытается работать.

"Просто иногда задаешь вопрос - люди вообще понимают, что происходит в стране, что происходит с производителями, какой путь они сейчас проходят, что нужно сделать для того, чтобы удержать бизнес в Украине? Мы видим миграцию бизнеса за границу. А такие действия, конечно, только это провоцируют еще больше. Все политические заявления говорят, что нам нужно возвращать людей, нужно возвращать бизнес, и нужно инвестировать в Украину. Но повышение тарифов работает только на то, чтобы бизнес уезжал из страны. Экономического обоснования здесь никакого нет", - резюмировала Колесникова.

Напомним, на днях стало известно о намерении "Укрзализныци" пересмотреть тарифы на грузовые перевозки и увеличить их на 20%.

Год назад, в июле, компания уже повышала тарифы на 70% – это привело к росту себестоимости украинской продукции и сокращению объемов производства предприятий.

В свою очередь исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАГПУ) Ксения Оринчак заявила, что очередное повышение тарифов приведет к потере иностранных рынков, еще пытающихся удержать украинские предприятия, и соответственно - к закрытию этих предприятий.