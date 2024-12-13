Повышение тарифов на транспортировку газа повлечет за собой падение государственной добычи, - эксперт

"То есть все должны понять, что для того, чтобы природный газ, он двигался по территории Украины, необходимо использовать мощности, использовать трубопроводы, и за это оплачивается тариф", - пояснил он.

Он также отметил, что для промышленности повышение тарифов приведет к увеличению стоимости газа, что, в свою очередь, повысит стоимость продукции.



"Опять же это будет зависеть от той ситуации, которая будет, но сейчас мы видим заявления промышленности, с учетом вопроса с электроснабжением, с учетом повышения других тарифов, в общем логистических. Это может повысить, уменьшить их конкурентоспособность и повысить стоимость соответственно их продукции. Там, соответственно, от 10 до 15-20% в зависимости от сектора экономики", - подчеркнул Петренко.



Он напомнил, что в условиях военного положения стоимость газа для населения не изменится до конца отопительного сезона.



"Стоимость газа для населения является фиксированной, постоянной, есть мораторий на ее увеличение", - сказал Петренко.

Однако, по его словам, для добывающих компаний это будет иметь серьезные последствия.



"Это будет означать, что ключевая государственная компания "Укргаздобыча", которая является государственной и добывает газ в первую очередь для нужд населения, она будет иметь меньше средств для инвестиции в бурение", - отметил Петренко.



Он предупредил, что при таких условиях добыча газа в Украине начнет уменьшаться уже с 2025 года. А это негативно повлияет на налоговые поступления и общий объем газа, доступного для страны.



Напомним, Украинский национальный комитет Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) считает, что резкое повышение тарифов на транспортировку газа в 4,5 раза может привести к сокращению инвестиций, падению объемов добычи газа и финансовым проблемам для отрасли. Для минимизации последствий ICC Ukraine предлагает провести инвентаризацию активов Оператора ГТС и не менять тарифы.