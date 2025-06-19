Повышение тарифов на контейнерные перевозки вытолкнет УЗ с этого рынка, - ЦТС

"Вместе с ростом популярности контейнерных перевозок возникла дискуссия относительно тарифной политики. "Укрзализныця" и отдельные операторы рынка, владеющие большим парком хопперов-зерновозов, считают, что нынешние тарифы на контейнерные перевозки создают несправедливое конкурентное преимущество перед традиционными перевозками. Типичный выход, который предложили в УЗ - повысить тарифы на перевозках в контейнерах, масса которых превышает 26 тонн брутто", - объясняют в Центре.

Свое решение государственный монополист аргументирует необходимостью выравнивания условий перевозок между различными видами подвижного состава. Ожидается, что такие изменения позволят государственному оператору получить дополнительные доходы и сделают рынок более прозрачным. Но эта инициатива вызвала возмущение контейнерного рынка, указывают в ЦТС.

"Стандартные контейнерные перевозки никак не конкурируют с перевозкой зерна в хопперах, это касается исключительно специализированных частных железнодорожных контейнеров повышенной вместимости, используемых для перевозок зерна из Украины в ЕС. Но инициатива УЗ может навредить перевозке обычных морских контейнеров, к тому же она противоречит стандарту начисления тарифа на уровне вагона, а не тоннажа", - говорит директор Maersk Ukraine Роман Колоянов.

Повышение тарифов, по оценкам участников рынка, может не только вытолкнуть грузы с железной дороги на автодороги, но и уничтожить экономическую привлекательность интермодальных сервисов.

В Levada Cargo предупреждают: рост тарифа даже на 15-30% делает железнодорожную доставку дороже, менее гибкой и медленнее по сравнению с автотранспортом. Это приведет к потере десятков тысяч TEU в пользу автотранспорта, потерям в размере сотен миллионов гривен для УЗ, терминалов и государственного бюджета.

"Впрочем, речь идет не только о переходе на автомобили. Под угрозой - стратегическая цель государства по развитию контейнеризации. Это может стать критическим сдерживающим фактором для развития рынка, ведь повышение тарифов фактически остановит развитие интермодальных цепей и терминалов", - пишет ЦТС.

Опрошенные Центром эксперты убеждены: предложенные изменения в тарифной политике могут иметь значительно более широкое влияние, чем предусматривает УЗ. Речь идет не только о регулировании "балочных" контейнеров, а о риске остановки контейнеризации рынка в целом.

"Бизнес демонстрирует готовность к конструктивному диалогу и признает необходимость пересмотра тарифов. Но формат такого пересмотра должен быть взвешенным, прогнозируемым и понятным для рынка. В противном случае государство рискует потерять доверие к железнодорожному плечу доставки, откатить назад достижения в развитии интермодальности и стимулировать переход грузов на автодороги. Это не только экономически нецелесообразно, но и противоречит долгосрочным целям экологического и устойчивого транспортного развития страны", - резюмировали в ЦТС.