Повышение тарифов на электроэнергию для промышленности будет иметь необратимые последствия, - эксперт
Повышение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей может стать серьезным ударом по способности предприятий, которые работают в условиях войны. Соответствующее решение будет рассматриваться на следующей неделе НКРЭКУ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
Он подчеркивает, что повышение тарифов напрямую повлияет на ВПК и обороноспособность страны. Тем более, что будет уже третье повышение цены электроэнергии за последний год, потому что до этого тарифы повышались с 1 июля и с 1 сентября.
"Без промышленности не будет мощного военно-промышленного комплекса, поэтому такое решение, если его примут, может иметь катастрофические последствия", - утверждает эксперт.
Тарас Загородний указывает на необоснованность новых тарифов. По его словам, подобное "выглядит как попытка переложить последствия неэффективного управления НЭК "Укрэнерго" на конечных потребителей".
Например, в тариф включается погашение кредитов компании на сумму 6,2 млрд грн. Логичнее было бы договариваться о реструктуризации или рефинансировании, как это делают частные компании. Или расходы на обслуживание кредитов, проценты по которым в 2026 году растут до 7,93 млрд грн против 5,66 млрд в 2025 году. Разница - 2,3 млрд грн. НКРЭКУ и правоохранительные органы должны оценить эти расчеты или возбудить дело по факту коррупции или неэффективного управления.
Если НКРЭКУ поддержит финансовые аппетиты "Укрэнерго", тарифы значительно вырастут. Это поставит под угрозу энергоемкие отрасли - металлургию, химию, машиностроение. Их продукция станет неконкурентной, а работать в убыток никто не будет. Пострадают и обычные люди - из-за роста цен, потери работы, уменьшения зарплат.
"Я бы назвал эти действия менеджмента монополиста во время войны диверсией... Надеюсь, правительство не допустит еще одного повышения тарифов в этом году", - заключает эксперт.
Что этому предшествовало
Напомним, что экономические эксперты неоднократно призывали власти ввести мораторий на повышение тарифов до завершения военного положения.
Например, генеральный Мауро Лонгобардо, директор "АрселорМиттал Кривой Рог", неоднократно заявлял, что тарифы в Украине - одни из самых высоких в Европе. Из-за этого предприятие оказалось на грани закрытия.