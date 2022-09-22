Повышение пенсий в Украине: у кого с 1 октября вырастут выплаты и на сколько

Повышение из-за увеличения минимальной зарплаты

По закону о государственном бюджете Украины с 1 октября 2022 размер минимальной заработной платы вырастет с 6500 грн до 6700 грн. Это является основанием для пересчета минимального размера пенсий по возрасту неработающим гражданам, достигшим 65 лет и старше и имеющих страховой стаж: мужчины не менее 35 лет, женщины - не менее 30 лет. С 1 октября минимальный размер пенсии по возрасту у таких пенсионеров будет составлять 2680 грн (6700 х 40%).

Работающим людям, в том числе и обеспечивающим себя работой самостоятельно и зарегистрированным как ФОП, минимальные размеры пенсий по возрасту на уровне 40% минимальной заработной платы будут установлены после увольнения с работы.

Доплата по 300 гривен для пенсионеров старше 70 лет

С 1 октября 2022 года пенсионерам, которым исполнилось от 70 до 75 лет, будет установлена ежемесячная компенсационная доплата к пенсии в размере до 300 гривен.

Доплата устанавливается независимо от вида пенсии, закона, согласно которому назначена пенсия, от продолжительности страхового стажа и факта работы.

Пенсионерам, достигшим 70 лет после 1 октября, доплата будет устанавливаться с даты достижения такого возраста.

Пенсионерам в возрасте от 80 лет доплата к пенсии в размере до 500 гривен была установлена с 1 апреля 2020 года. После индексации с 1 марта 2022 г. эта доплата выросла до 579 гривен.

Пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет и старше доплату в размере 400 гривен начали выплачивать с 1 октября 2021 года. После индексации эта доплата увеличилась до 456 гривен.

Минимальная пенсия в 3000 гривен людям с большим страховым стажем

С 1 октября 2022 вводится дополнительная гарантия пенсионерам в возрасте от 70 лет и старше, пенсия которым назначена в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и имеющих страховой стаж мужчины - не менее 35 лет, женщины - не менее 30 лет. Минимальный размер их пенсионной выплаты не должен быть меньше 3000 гривен.

Тем, у кого размер пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышений, других доплат к пенсии, установленных законодательством (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной), не достигает 3000 гривен, будет устанавливаться доплата к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера.

Пенсионерам, которым исполнилось 70 лет, но их страховой стаж меньше 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, минимальная пенсионная выплата будет рассчитана в размере, пропорционально страховому стажу, исходя из размера минимальной выплаты 3 000 гривен.

При этом у пенсионеров в возрасте 80+ со стажем 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин размер пенсионной выплаты не может быть менее 2 600 гривен, а у лиц в возрасте от 70 до 80 лет - менее 2 500 гривен.

Увеличением минимальных размеров пенсий по инвалидности

С 1 октября 2022 возрастут минимальные размеры "военных" пенсий по инвалидности. В частности, минимальные пенсии для людей с инвалидностью в результате войны в зависимости от группы инвалидности и воинского звания составят от 4396 до 6532,50 гривен. Для других - в зависимости от группы инвалидности и звания – от 4186 гривен до 5986,50 гривен.

К минимальному размеру пенсии по инвалидности устанавливаются надбавки, доплаты и повышения, предусмотренные законодательством.

Для лиц с инвалидностью в результате войны размер минимальной пенсионной выплаты не может быть ниже: