Повышение пенсий: кто в Украине получит прибавку

В Украине проведут перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Это касается лиц, которые после назначения/предыдущего перерасчета пенсии получили 24 месяца страхового стажа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
"С учетом того, что право на автоматический перерасчет определяет страховой стаж, полученные в том числе, по февраль текущего года, и то, что страхователи представляют отчеты за 1 квартал 2023 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования по 10 мая, перерасчет работающим пенсионерам проводится в мае", - говорится в сообщении.
При этом выплата перечисленных пенсий будет производиться начиная с июня и с доплатой за апрель и май.
Напомним, сумма, на которую увеличивается пенсия, у каждого пенсионера индивидуальна, поскольку зависит от того, какой страховой стаж он имеет и какой заработок получал в период работы.
При пересчете специалисты Фонда анализируют целесообразность и выбирают оптимальный вариант расчета пенсии: либо с учетом только полученного страхового стажа, либо страхового стажа и зарплаты.
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