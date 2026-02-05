RU

Общество Образование Деньги Изменения

Повышение пенсий с 1 марта: кто из украинцев гарантированно будет получать 12 800 гривен

Фото: Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине с марта вырастут минимальные пенсии для членов семей погибших защитников, и в дальнейшем ежегодно размеры этих выплат будут индексировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Читайте также: Досрочная пенсия военным: кому ее дают и сколько денег можно получить

"Увеличиваем минимальные пенсионные выплаты для членов семей погибших и пропавших без вести защитников. Государство должно поддерживать семьи тех, кто отдал жизнь за защиту Родины", - заявила Свириденко.

По ее словам, с 1 марта 2026 года в Украине возрастет адресная помощь для семей защитников и защитниц, которые отдали жизнь или пропали без вести, защищая Украину от российской агрессии.

Так, минимальная пенсия на каждого нетрудоспособного члена семьи на одного ребенка павших защитников, и ребенку погибшего защитника или защитницы, которому вместо пенсии назначена соцпомощь, составит не менее 12 810 грн на человека. Сегодня для них минимальная выплата составляет 7 800 грн.

Также возрастет минимальная выплата для семей, где пенсия или соцпомощь назначены на двух и более членов семьи погибшего защитника, кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа. В таких случаях выплата должна быть не менее 10 020 грн на каждого члена семьи, вместо действующих 6 100 грн.

Также Свириденко добавила, что с 1 марта следующего года размеры этих выплат ежегодно будут индексировать.

 

Напомним, ранее в Пенсионном фонде Украины рассказали, что некоторые из граждан могли не получить пенсию в январе 2026 года, а также объяснили, как вернуть выплаты.

Также РБК-Украина рассказывало, как повысили пенсии в Украине и какие суммы выплачивают с января 2026 года.

