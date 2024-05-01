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Повышение акциза на горючее станет ударом для всех украинцев, - эксперт

Среда 01 мая 2024 15:29
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Повышение акциза на горючее станет ударом для всех украинцев, - эксперт Фото: повышение акциза на горючее станет ударом для всех украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Повышение акциза на горючее приведет к удорожанию транспортных услуг, а значит, ударит не только по аграриям, а по всем украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украинской аграрной конференции Леонида Козаченко, комментируя намерение правительства повысить акциз на бензин и дизель.

"Не только в период посевной, а в целом сегодня принимать решения, которые одновременно повлияют на все сектора экономики, нецелесообразно. Повышение акциза на горючее повлияет на жизнь людей, которые сегодня постоянно используют средства для того, чтобы перемещаться по территории. И это не только о собственных автомобилях - цены на билеты тоже поднимутся. Поэтому в этот период принимать такие решения, я думаю, несвоевременно и неуместно", - отметил Козаченко.

Он также отметил, что у этой инициативы не было достаточной публичной дискуссии. Также не было представлено обоснования, почему это сегодня важно для Украины.

"Я уверен, что большинство будет против этого решения, и оно сегодня нецелесообразно. Ведь каждый украинец будет платить за это из своего кармана", - резюмировал Козаченко.

Ранее директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что решение Кабмина по повышению акцизов на дизель и бензин было принято по рекомендациям Европейской налоговой директивы, разрабатывавшейся еще в конце 1990-х годов, и тоже нуждается в модернизации.

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