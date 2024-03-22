Подтверждает их неопределенность. Макрон прокомментировал признание Россией состояния войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона, которого цитирует The Guardian .

В конце саммита Европейского союза Макрон заявил, что было бы ошибкой считать, что Кремль планирует остановить свою агрессию на Донбассе и в Крыму.

"Используя этот термин, мы даже открываем неопределенность относительно военных целей России", - добавил он.

Россия признала состояние войны

Сегодня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил о том, что Россия находится в состоянии войны. По его словам, когда начиналась так называемая "специальная военная операция", Запад принял сторону Украины, в связи с чем для РФ это уже стало войной.

Впрочем, позже Песков начал оправдываться и утверждать, что "правовой статус СВО де-юре не изменился, но де-факто все это превратилось в войну".