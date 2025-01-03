Подтверждение победы Трампа в Конгрессе США может задержаться, - CNN

Союзники спикера Палаты представителей США Майка Джонсона считают, что голосование против него может отсрочить окончательную победу Трампа на выборах в Белый дом.

Так, за день до выборов спикера (в США еще четверг) Джонсон, которого Трамп поддержал в качестве кандидата на сохранение данного поста, все еще пытается одержать победу над многочисленными противниками Республиканской партии. Некоторые республиканцы опасаются, что такой сценарий может привести к еще одной многодневной и затяжной борьбе в парламенте.

Дело в том, что Конгресс никогда ранее не пытался сертифицировать президентские выборы без спикера Палаты представителей. Даже высокопоставленные республиканцы говорят, что неясно, что произойдет, если спикера не будет 6 января - в день, когда Конгресс США должен сертифицировать победу Трампа.

"Выступление против Джонсона сейчас ослабляет Республиканскую партию и усиливает Хакима Джеффриса. Это также ставит под угрозу сертификацию коллегии выборщиков, запланированную на 6 января. Эти ребята служат "пятой колонной" для демократов", - заявил конгрессмен Дон Бэкон.

CNN добавляет, что Палата представителей не может проводить никаких официальных дел без спикера. Это означает, что нет четких вариантов подтверждения победы Трампа.