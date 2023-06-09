Подтверждения нет. ГУР проверяет заявление РПЦ о передаче Венгрии пленных украинцев

Украина связалась с Венгрией

"Мы отслеживаем информацию, которая касается украинских военнопленных, в том числе информацию, появившуюся на сайте так называемой РПЦ. На сегодняшний день нет официального подтверждения этих данных", - заявил Юсов.

По его словам, украинский МИД в рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными связались с венгерскими коллегами - с дипломатами Венгрии в Киеве и Москве, с венгерским МИД.

Кроме того, наш МИД связался с вице-премьером Венгрии по вопросам религии Жолтом Шемьеном. И в их правительстве по состоянию на данный момент также не подтверждают информацию, размещенную на сайте РПЦ", - отметил Юсов.

Представитель ГУР сказал, что эту информацию также не подтверждают международные структуры, в частности, Комитет красного креста.

"К тому же, кроме собственно так называемой РПЦ, действующей на территории государства-агрессора, никакие другие условно официальные структуры Российской Федерации не обнародовали и не подтверждали данные о якобы передаче другой стране наших военнопленных", - акцентировал Юсов.

Информация может оказаться фейковой

Так, по словам представителя ГУР, или эта информация в целом не соответствует действительности, или речь шла о какой-то спецоперации или сотрудничестве с участием определенных неофициальных структур, которые нельзя называть причастными к тому или иному государству на официальном уровне.

"Состоялась ли такая передача на самом деле - это сейчас проверяется", - утверждает собеседник.

В свою очередь он отметил, что ГУР имело информацию о спецоперации, информационно-психологической операции, которую готовили российские спецслужбы с участием религиозной организации государства-агрессора РПЦ.

"Ее цель заключалась в восстановлении репутации и поднятии имиджа на территории ЕС. К сожалению, Российская Федерация продолжает использовать наиболее чувствительные темы, в том числе судьбы военнопленных не для решения гуманитарных вопросов и выполнения международных обязательств, а для проведения отдельных информационно-психологических операций", - подчеркнул Юсов.

Он напомнил, что единственный орган, который в Украине уполномочен заниматься возвращением и обменом наших военнопленных - это Координационный штаб по обращению с военнопленными, отвечающий Женевским конвенциям.

"Формально подобная структура действует и на территории РФ. Но никакой активности по данной ситуации с их стороны не было", - говорит Юсов.

В итоге он добавил, что большинство украинских защитников и находящихся сегодня в плену защитников считают себя православными.

"И мы надеемся и настаиваем на том, что должно быть равно равное отношение ко всем военнопленным, независимо от их религиозного вероисповедания, этнического или регионального происхождения. Собственно, именно такой цивилизованный подход демонстрирует сегодня Украина на выполнение международного гуманитарного права", - подытожил представитель ГУР.

Предыстория

Ранее проинформированные источники РБК-Украина сообщали, что РПЦ планирует передать часть украинских пленных Венгрии и это решение не было согласовано с Украиной.

По словам одного из собеседников, РПЦ и ее патриарх Кирилл (Гундяев) намерен передать Венгрии по меньшей мере 11 украинских военнопленных. А одним из посредников должна выступить благотворительная организация Мальтийской службы помощи Суверенного Ордена Госпитальеров.

Таким образом, РПЦ хочет вернуть утраченную легитимность российской церкви, в отношении которой введены широкие международные санкции, а также делегитимизировать сам процесс обмена военнопленными.

В то же время источник сообщал, что Россия также в очередной раз планирует разыграть так называемую "венгерскую карту" и актуализировать мнимые проблемы якобы "закарпатского сепаратизма".

Отметим, что вчера в пресс-службе РПЦ было опубликовано сообщение о том, что эта "передача состоялась по просьбе венгерской стороны". При этом там не уточнили, о каком количестве пленных украинцев шла речь.

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