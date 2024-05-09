Подтверждений претензий к сервису Fondy по поводу угрозы нацбезопасности нет, - Forbes

Служба безопасности Украины публично не предоставляла подтверждения того, что платежный сервис Fondy представляет угрозу национальной безопасности Украины. При этом Национальный банк не лишал сервиса лицензии, а лишил доступа к системам Visa и Mastercard.

По данным издания, одной из причин решения НБУ могут быть подозрения в мискодинге, то есть изменениях настоящего назначения платежей. Такой подход чаще связывают с игорным бизнесом, с которым Fondy не сотрудничает.

Впрочем, Forbes узнал, что здесь речь идет о подозрениях в сторону компании Uklon, которая этой весной также получила ряд обвинений со стороны государственных органов.

При этом редакция получила от владелицы Fondy подтверждение, что все оплаты за услуги такси имели соответствующее обозначение. Кроме того, интересно, что в прошлом году НБУ вывел с рынка несколько банков из-за аналогичной проблемы, но не имел никаких претензий к Fondy и возобновил сервису лицензию.

Среди других подозрений - работа в РФ или проведение платежей в непризнанной ДНР. Впрочем, по этому вопросу команда Forbes цитирует предоставленные ей судебные решения за предыдущие годы, опровергающие такие обвинения:

"К примеру, в марте 2016-го Высший хозяйственный суд не стал подвергать сомнению выводы судов низших инстанций, что владелица Fondy не имеет отношения к компании ГНС и сервису W1. Причастность этого юрлица к финансированию террористических организаций также не доказана", - говорится в публикации.

В то же время Forbes обращает внимание, что, несмотря на отсутствие доказательств против Fondy, решение НБУ о приостановлении доступа к системам Visa и Mastercard негативно повлияло на сделку по продаже сервиса иностранному инвестору, при том, что, по словам источника Forbes в Нацбанке, само намерение регулятор воспринимал положительно.

В то же время владелица Fondy Валерия Вагоровская считает, что "в отсутствие четких доказательств, заблокирована не только весомая международная инвестиция в финансовый рынок Украины, но и парализован весь бизнес Fondy в Украине". По ее словам ситуация выглядит как проявление очередного давления на бизнес со стороны силовых структур.