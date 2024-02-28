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Поддерживают войну. В Латвии высказались о желающих прийти на голосование за президента РФ

Архивное фото: Инессе Либиня-Эгнере (facebook com Inese Lībiņa-Egnere)
Автор: Дмитрий Браславский

Латвия обеспечит процедуру проведения президентских выборов РФ. Однако те, кто придут на голосование, фактически поддерживают войну против Украины.

Об этом заявила министр юстиции Латвии Инессе Либиня-Эгнере, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Посольство РФ в Латвии юридически является территорией Российской Федерации, поэтому мы не можем запретить проведение там выборов президента", - сказала она.

Также министр добавила, что Латвия не может ограничить доступ к посольству тем российским гражданам, которые желают попасть на его территорию. 

"Что и почему они делают там - это их отношения с государством, гражданами которого они являются", - сказала она.

Те, кто будут голосовать - поддерживают войну

Латвия не поддержит эти выборы, поскольку Кремль хочет провести их и на оккупированных территориях Украины, пояснила министр. Также латвийский МИД вместе с главами МИД Литвы и Эстонии подготовит совместную ноту протеста, где выразит свою позицию и осудит действия РФ.

В уголовном кодексе Латвийской Республики предусмотрена уголовная ответственность за оправдание войны. 

"С помощью ноты протеста мы проинформируем, что порядок будет обеспечен за пределами посольства", - пояснила Либиня-Эгнере. 

Министр добавила, что действия тех, кто пришел голосовать на выборы в посольство РФ, можно будет расценить как поддержку войны России в Украине.

Выборы в России

В России выборы президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти как минимум до 2030 года. Причем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путин будет переизбран с результатом в 90% голосов.

Недавно стало известно, что в России отказали в регистрации кандидатом на президентские выборы Борису Надеждину. Он недавно считался "главным конкурентом" Путина в голосовании.

 

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