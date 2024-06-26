Поддерживал и оправдывал войну: известному российскому кинорежиссеру объявлено подозрение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора и издание NEWS.ru.

По данным следствия, режиссер, как публичное лицо и представитель "культурной ячейки России", пользовался популярностью и авторитетом у медиа, чтобы систематически поддерживать Россию и ее позиции по войне. В интервью пропагандистским медиа он освещал российские нарративы и лозунги.

Кроме того, в одном из интервью он распространил информацию, направленную на реализацию российской государственной информационной политики по поддержке так называемой "специальной военной операции". Россиянин отдавал себе отчет, что материалы будут доступны для широкой аудитории.

Заметим, что в офисе генпрокурора имя режиссера не озвучили. Но опубликованное фото предположительно указывает на Карена Шахназарова, он возглавляет российскую киностудию "Мосфильм".

В то же время, Шахназаров отреагировал на заявление Офиса генпрокуратуры, чем и подтвердил, что подозрение было объявлено ему. Он заявил, что его не волнует факт возбуждения против него уголовного дела в Украине.

Подозрения россиянам, поддерживающим войну

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ сообщила о заочном подозрении российскому генералу Якову Резанцеву. Он командовал захватом Херсонской области и приказал войскам РФ вторгнуться в регион из Крыма.

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