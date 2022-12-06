Будем поддерживать Украину всем, чем сможем. Премьер Молдовы посетила Бучу и Ирпень

Во вторник, 6 декабря, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица посетила Бучу и Ирпень. Чиновник в очередной раз сказала, что Молдова остается другом и партнером Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление, которое приводит NewsMaker.

"Я своими глазами видела сгоревшие дома, школы, детсады, разбитые дороги. Но больнее всего было видеть кресты на огородах. Ни одно фото или видео не передаст того, что я видела здесь, на месте", - заявила Гаврилица.

Она также добавила, что поддерживает инициативу международного расследования военных преступлений, совершенных военными РФ на территории Украины. По ее словам, каждый гражданин Украины, особенно женщины и дети, подвергшиеся жестокости и бесчеловечному обращению, заслуживает справедливости.

Премьер-министр Молдовы добавила, что Молдова остается другом и партнером Украины. Ее страна и дальше будет поддерживать Киев всем, чем только сможет.