Поддерживали ЧВК "Вагнера" и пытались дискредитировать ВСУ: задержаны трое агитаторов

Агитаторы распространяли вражеские призывы с анонимных аккаунтов в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. Материал для контента брали из российских интернет-ресурсов.

В Киевской области:

киберспециалисты заблокировали преступную деятельность переселенки из Мариуполя, которая создала несколько пропагандистских страниц в соцсетях. Один из анонимных аккаунтов был нацелен на пользователей из государств ЕС. Именно этот ресурс злоумышленница использовала для попыток дискредитации ВСУ и искажения исторических фактов об Украине.

Правоохранители также задержали пророссийского интернет-агитатора из Бучи. На платформе "Одноклассники" он оправдывал военные преступления россиян и популяризировал ЧВК Вагнера и ее владельца Евгения Пригожина.

Установлено, что во время оккупации Бучи мужчина с семьей эвакуировался в Прикарпатье. При этом в соцсети мужчина сожалел, что оккупантам не удалось "взять" Киев за три дня или свергнуть "нацистский режим".

В Одесской области:

задержали местного, который в российской соцсети "Вконтакте" распространял призывы к уничтожению правительственных зданий в Киеве. Он также распространял в Интернете запретную коммунистическую символику.

Фигуранту сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического (нацистского) тоталитарных режимов).

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.