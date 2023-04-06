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Поддерживали ЧВК "Вагнера" и пытались дискредитировать ВСУ: задержаны трое агитаторов

Фото: СБУ задержала трех агитаторов, которые поддерживали ЧВК Вагнера и пытались дискредитировать ВСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украина разоблачила еще трех прокремлевских интернет-агитаторов, которые публично оправдывали вооруженную агрессию РФ и распространяли призывы к свержению власти в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Агитаторы распространяли вражеские призывы с анонимных аккаунтов в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. Материал для контента брали из российских интернет-ресурсов.

В Киевской области:

киберспециалисты заблокировали преступную деятельность переселенки из Мариуполя, которая создала несколько пропагандистских страниц в соцсетях. Один из анонимных аккаунтов был нацелен на пользователей из государств ЕС. Именно этот ресурс злоумышленница использовала для попыток дискредитации ВСУ и искажения исторических фактов об Украине.

Правоохранители также задержали пророссийского интернет-агитатора из Бучи. На платформе "Одноклассники" он оправдывал военные преступления россиян и популяризировал ЧВК Вагнера и ее владельца Евгения Пригожина.

Установлено, что во время оккупации Бучи мужчина с семьей эвакуировался в Прикарпатье. При этом в соцсети мужчина сожалел, что оккупантам не удалось "взять" Киев за три дня или свергнуть "нацистский режим".

В Одесской области:

задержали местного, который в российской соцсети "Вконтакте" распространял призывы к уничтожению правительственных зданий в Киеве. Он также распространял в Интернете запретную коммунистическую символику.

Фигуранту сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического (нацистского) тоталитарных режимов).

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении блоггеру Юрию Подоляку, который публично оправдывает агрессию РФ против Украины.

Кроме того, правоохранители задержали российского агента, который "сливал" расположение авиации ВСУ в Днепре и области.

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