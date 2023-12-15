Для поддержки энергосектора привлекут 150 млн евро от ЕБРР, - Шмыгаль

Чиновник заявил о подписании сегодня, 15 декабря, соответствующего соглашения.

"Это значительный вклад партнеров в украинскую энергетическую безопасность и стабильное энергопитание украинских потребителей", - отметил он.

Кроме того, глава правительства рассказал о реализации в сотрудничестве с ЕБРР проектов комплексного восстановления магистральных сетей в Украине.

Шмыгаль поблагодарил ЕБРР и других партнеров "за поддержку энергетического сектора Украины".

Ситуация с энергосетью

Напомним 11 декабря в снова зафиксировали дефицит мощности в энергосети, который нужно было компенсировать привлечением аварийной помощи от стран-соседей. Это стало уже вторым "рекордом" потребления за отопительный сезон - первый был побит 7 декабря.

Правительство призывало граждан и бизнес экономить потребление электроэнергии, чтобы избежать плановых отключений света.

Также сообщалось, что на прошлой неделе в Украине три дня подряд фиксировали рекордно высокий уровень потребления электроэнергии. В "Укрэнерго" прогнозировали, что украинцам придется пережить еще несколько напряженных недель.