Поддержка на всех этапах: ветеранскую программу "Метинвеста" наградили Resilence mark 2026

Отмечается, что награду Resilence mark присуждают украинским командам за практики устойчивости бизнеса во время войны, кторые имеют подтвержденные результаты и являются примером для других компаний.

Как "Метинвест" поддерживает ветеранов

Системную экосистему реинтеграции ветеранов "Метинвест" начал формировать в 2023 году, объединив опыт, накопленный компанией с 2014 года.

Для определения приоритетов компания провела внутренний опрос уже вернувшихся к работе работников-ветеранов, а также проанализировала результаты всеукраинских исследований с участием военных, демобилизованных и членов их семей.

Одним из главных запросов оказалось восстановление физического и ментального здоровья. Поэтому "Метинвест" расширил медицинское страхование, а также запустил ветеранские кемпы, объединяющие санаторно-курортное лечение, физическую реабилитацию и психологическую поддержку.

Отдельным направлением стала программа "Свободные волны" - реабилитация из-за плавания по методике олимпийца Дениса Силантьева. К ней присоединились не только ветераны Метинвеста, но и защитники из Запорожья, Кривого Рога и Каменского.

Читайте также: Проект для ветеранов "Свободные волны": французское СМИ отметило программу "Метинвеста"

Компания также развивает психологическую поддержку в формате офлайн-встреч со специалистами и общение по принципу "равный равному", когда ветераны могут делиться опытом в кругу побратимов.

Еще один блок программы - профессиональная и социальная адаптация после возвращения к работе.

"Метинвест" проводит обучение для трудовых коллективов, чтобы подготовить их к возвращению ветеранов, а самим защитникам помогает восстанавливать профессиональные навыки и адаптироваться к гражданской жизни.

"Благодарю отличие. Она подтверждает, что мы двигаемся в правильном направлении и дальше будем развивать нашу ветеранскую программу", - говорит руководитель проектов по реинтеграции ветеранов Группы "Метинвест" Светлана Парова.

"Мы все уже никогда не будем такими, как до войны. Так же и ветераны после службы меняются. Наша задача - понять друг друга и сделать шаг навстречу", - добавляет Парова.

По ее словам, компания продолжает усовершенствовать программу на основе обратной связи от самих ветеранов и поддерживает ветеранские сообщества.