Главная » Бизнес » Энергетика

Поддержка возобновляемой энергетики должна учитывать реальные экономические условия, - "Укрэнерго"

Четверг 06 ноября 2025 17:35
Поддержка возобновляемой энергетики должна учитывать реальные экономические условия, - "Укрэнерго" Фото: в "Укрэнерго" высказались о поддержке ВИЭ (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Обеспечение стабильного финансирования возобновляемой энергетики напрямую зависит от реалистических прогнозов и экономических показателей.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил член правления НЭК "Укрэнерго" Иван Юрик во время заседания НКРЭКУ.

"Мы видим некоторые риски по отдельным статьям, а именно, если бы, по возобновляемой энергетике, и по тому, что корректирующая экономия за предыдущие годы была не заложена в полном объеме. Это фактически тот фактор, который нам позволяет рассчитаться по долгам предыдущих периодов", - отметил он.

Юрик подчеркнул, что на состояние расчетов с производителями "зеленой" энергии влияют колебания валютных курсов, объемы потребления электроэнергии и макроэкономические тенденции.

"По валютным курсам, очевидно, это мы должны брать предположения правительства, еврокурс нам очень влияет на наши обязательства по ПСО, по возобновляемой энергетике", - пояснил представитель "Укрэнерго".

Он также напомнил, что компания активно сотрудничает с международными финансовыми партнерами. С начала полномасштабной войны "Укрэнерго" привлекло почти 800 млн евро грантовых средств, что эквивалентно около 40 млрд грн.

"Это фактически замещение того ресурса, который мы должны были бы собрать с рынка", - подчеркнул Юрик, добавив, что компания продолжит работу с Регулятором над уточнением прогнозных показателей и финансовых расчетов.

Ранее глава Правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков заявил, что размер расходов на выполнение специальных обязанностей (ПСО) по поддержке производителей возобновляемой электроэнергии в 2026 году должен быть увеличен до реального уровня, который обеспечит полное финансирование отрасли.

