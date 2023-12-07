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Поддержка Украины стала раздражающим фактором для некоторых политиков, - президент Чехии

Архивное фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Поддержка Украины стала для некоторых политиков раздражающим фактором, однако Чехия и в дальнейшем будет помогать Киеву.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz.

"Поддержка Украины стала раздражающим фактором для некоторых политиков и граждан, но России и ее властным амбициям нельзя отступать", - сказал президент.

По словам Павела, речь идет и о безопасности Чехии, поскольку есть обоснованные опасения, что Россия не будет уважать международное право и будет пытаться все шире влиять на события за пределами своих границ. 

"Если мы не хотим подчиняться, у нас нет другого выбора, кроме как поддержать Украину", - напомнил Павел.

Он также добавил, что у России не должно возникнуть ощущение, что она достигнет своих целей с помощью любой агрессии.

Россия может оказаться по соседству со Словакией

Премьер-министр Петр Фиала добавил, что, поддерживая Украину, Чехия поддерживает и собственную безопасность, чтобы в будущем не случилось того, что Россия окажется по соседству со Словакией и увеличит свои имперские аппетиты.

На встрече высшие конституционные чиновники Чехии согласились по всем ключевым вопросам и интересам Чешской Республики, которые министр иностранных дел Ян Липавский назвал безопасностью и процветанием для страны.

Другие заявления Петра Павела о войне в Украине

Ранее президент Чехии Петр Павел заявлял, что Россия может полностью восстановить свою боеспособность в течение шести лет.

Также Павел говорил, что нынешняя ситуация на поле боя не указывает на то, что Украина может получить военное преимущество, а время идет в пользу России.

Недавно президент Чехии сказал, что если Запад упустит возможность сохранить поддержку Украины, то следующий год может оказаться более благоприятным для РФ.

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