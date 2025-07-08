Поддержка Украины - среди главных тем: Макрон прибыл на саммит в Лондон

Президент Франции Эммануэль Макрон начал государственный визит в Великобританию, где состоится франко-британский саммит. Во время визита он упомянул Украину.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Франции Эммануэль Макрон написал в Twitter.

"Я прибыл в Соединенное Королевство с государственным визитом, за которым последует франко-британский саммит. Это важный момент для наших двух наций. Соединенное Королевство - стратегический партнер, союзник, друг. Наши связи давние, выкованные историей и укрепленные доверием", - написал Макрон.

По его словам, страны вместе будут решать главные вызовы настоящего времени: безопасность, оборона, ядерная энергетика, космос, инновации, искусственный интеллект, миграция и культура. Все эти сферы - это те, где мы стремимся действовать вместе и углублять наше сотрудничество конкретным, эффективным и длительным способом.

"Наши совместные усилия в поддержку Украины - ведь речь идет о безопасности нашего континента - наши индустриальные проекты с EDF, наше сотрудничество в космической сфере и совместная военная деятельность - все это конкретные примеры, демонстрирующие, насколько живое и ориентированное на будущее наше партнерство", - добавил он.

Разговор Макрона и Путина

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор впервые за почти три года.

Одной из ключевых тем переговоров стала война России против Украины. Путин снова озвучил привычную кремлевскую риторику, обвиняя Запад в якобы провоцировании конфликта и его затягивании.

В ответ Макрон призвал Путина к немедленному прекращению боевых действий против Украины и подчеркнул необходимость скорейшего перехода к переговорам о длительном и стабильном мире.