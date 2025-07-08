ua en ru
Вт, 08 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Поддержка Украины - среди главных тем: Макрон прибыл на саммит в Лондон

Вторник 08 июля 2025 14:40
UA EN RU
Поддержка Украины - среди главных тем: Макрон прибыл на саммит в Лондон Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и принц Уильям (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент Франции Эммануэль Макрон начал государственный визит в Великобританию, где состоится франко-британский саммит. Во время визита он упомянул Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Франции Эммануэль Макрон написал в Twitter.

"Я прибыл в Соединенное Королевство с государственным визитом, за которым последует франко-британский саммит. Это важный момент для наших двух наций. Соединенное Королевство - стратегический партнер, союзник, друг. Наши связи давние, выкованные историей и укрепленные доверием", - написал Макрон.

По его словам, страны вместе будут решать главные вызовы настоящего времени: безопасность, оборона, ядерная энергетика, космос, инновации, искусственный интеллект, миграция и культура. Все эти сферы - это те, где мы стремимся действовать вместе и углублять наше сотрудничество конкретным, эффективным и длительным способом.

"Наши совместные усилия в поддержку Украины - ведь речь идет о безопасности нашего континента - наши индустриальные проекты с EDF, наше сотрудничество в космической сфере и совместная военная деятельность - все это конкретные примеры, демонстрирующие, насколько живое и ориентированное на будущее наше партнерство", - добавил он.

Разговор Макрона и Путина

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор впервые за почти три года.

Одной из ключевых тем переговоров стала война России против Украины. Путин снова озвучил привычную кремлевскую риторику, обвиняя Запад в якобы провоцировании конфликта и его затягивании.

В ответ Макрон призвал Путина к немедленному прекращению боевых действий против Украины и подчеркнул необходимость скорейшего перехода к переговорам о длительном и стабильном мире.

Стороны также затронули тему конфликта между Израилем и Ираном, подчеркнув важность дипломатического урегулирования ситуации. Как сообщили в Елисейском дворце, Макрон и Путин договорились поддерживать дальнейшие контакты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль Макрон Война в Украине
Новости
Трамп пообещал Зеленскому новую помощь: СМИ выяснили, какое вооружение получит Украина
Трамп пообещал Зеленскому новую помощь: СМИ выяснили, какое вооружение получит Украина
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского