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Поддержка Украины должна остаться непоколебимой до справедливого мира, - президент Греции

Среда 10 апреля 2024 18:57
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Поддержка Украины должна остаться непоколебимой до справедливого мира, - президент Греции Фото: Катерина Сакелларопулу, президент Греции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Запада должны продолжать помощь Украине в войне с Россией, пока не наступит справедливый и прочный мир.

Об этом заявила президент Греции Катерина Сакелларопулу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ekathimerini.

Глава государства подчеркнула, что российская агрессия не только нарушает Устав ООН и международное право, но и "остается серьезной угрозой для европейской безопасности и глобальной стабильности".

Она приветствовала быстрый и единый ответ ЕС на действия Москвы, а также подчеркнула участие Греции в таких коллективных усилиях.

По словам Сакелларопулу, поддержка Украины должна быть сохранена до достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, уважающего независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Наша поддержка должна оставаться непоколебимой и своевременной, служа важнейшим сдерживающим фактором против российской агрессии и ревизионизма", - подчеркнула президент.

Помощь от Греции

Напомним, Греция является союзником Украины с начала полномасштабного вторжения россиян.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что правительство Греции может передать Украине до 32 истребителей F-16, которые подлежат выводу из эксплуатации.

Также журналисты писали, что Греция рассматривает возможности передачи украинским защитникам системы ПВО С-300. Такую вероятность допускают после того, как российская ракета упала возле премьера Греции Кириакоса Мицотакиса во время его визита в Одессу.

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