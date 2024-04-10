Поддержка Украины должна остаться непоколебимой до справедливого мира, - президент Греции
Страны Запада должны продолжать помощь Украине в войне с Россией, пока не наступит справедливый и прочный мир.
Об этом заявила президент Греции Катерина Сакелларопулу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ekathimerini.
Глава государства подчеркнула, что российская агрессия не только нарушает Устав ООН и международное право, но и "остается серьезной угрозой для европейской безопасности и глобальной стабильности".
Она приветствовала быстрый и единый ответ ЕС на действия Москвы, а также подчеркнула участие Греции в таких коллективных усилиях.
По словам Сакелларопулу, поддержка Украины должна быть сохранена до достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, уважающего независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Наша поддержка должна оставаться непоколебимой и своевременной, служа важнейшим сдерживающим фактором против российской агрессии и ревизионизма", - подчеркнула президент.
Помощь от Греции
Напомним, Греция является союзником Украины с начала полномасштабного вторжения россиян.
Недавно в СМИ появилась информация о том, что правительство Греции может передать Украине до 32 истребителей F-16, которые подлежат выводу из эксплуатации.
Также журналисты писали, что Греция рассматривает возможности передачи украинским защитникам системы ПВО С-300. Такую вероятность допускают после того, как российская ракета упала возле премьера Греции Кириакоса Мицотакиса во время его визита в Одессу.
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