Поддержка НАТО будет железной, чтобы Украина вела переговоры с РФ с позиции силы, - адмирал

Поддержка Украины со стороны НАТО будет оставаться железной, чтобы Киев мог вести переговоры с позиции силы.

Об этом заявил глава военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Все это требует вложения времени и ресурсов, потому что мир и стабильность нельзя воспринимать как должное и имеют свою цену, но стоимость безопасности - ничто по сравнению со стоимостью ведения войны и восстановления после нее", - подчеркнул он.

По словам адмирала, поддержка Украины - это ключевой элемент сдерживания дальнейшей агрессии России, а безопасность европейского континента напрямую зависит от того, насколько решительными будут оставаться страны Альянса.

В то же время Каво Драгоне предупредил о рисках. Если союзники не продолжат инвестировать в свою безопасность.

Он добавил, что НАТО окажется перед "повышенной угрозой нестабильности", если не продолжит инвестировать в то, что было описано как "вакцина сдерживания".