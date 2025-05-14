Поддержка НАТО будет железной, чтобы Украина вела переговоры с РФ с позиции силы, - адмирал
Поддержка Украины со стороны НАТО будет оставаться железной, чтобы Киев мог вести переговоры с позиции силы.
Об этом заявил глава военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Все это требует вложения времени и ресурсов, потому что мир и стабильность нельзя воспринимать как должное и имеют свою цену, но стоимость безопасности - ничто по сравнению со стоимостью ведения войны и восстановления после нее", - подчеркнул он.
По словам адмирала, поддержка Украины - это ключевой элемент сдерживания дальнейшей агрессии России, а безопасность европейского континента напрямую зависит от того, насколько решительными будут оставаться страны Альянса.
В то же время Каво Драгоне предупредил о рисках. Если союзники не продолжат инвестировать в свою безопасность.
Он добавил, что НАТО окажется перед "повышенной угрозой нестабильности", если не продолжит инвестировать в то, что было описано как "вакцина сдерживания".
Поддержка Украины со стороны НАТО
После начала полномасштабного вторжения России НАТО существенно усилило поддержку Украины, хотя сама Украина не является членом Альянса. Помощь включает поставки вооружения, боеприпасов, систем ПВО, дронов, разведывательной информации, а также обучение украинских военных на территории стран-членов НАТО. Кроме того, страны Альянса предоставляют финансовую, гуманитарную и логистическую поддержку.
НАТО также играет ключевую роль в координации помощи между государствами-партнерами и усиливает свое присутствие на восточном фланге, чтобы сдержать дальнейшую агрессию России.
Трамп заявил, что Крым признают российским в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. В частности высказался о желании Украины вступить в НАТО. Он связал процесс присоединения страны к Альянсу с войной.
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