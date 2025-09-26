Поддержка больниц и армии: Дубиль рассказал о работе фонда "Надія" во время войны

С начала полномасштабной войны Валерий Дубиль и команда его благотворительного фонда "Надежда" сосредоточились на поддержке медицинских учреждений в прифронтовых регионах, а также регулярно помогают военным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Валерия Дубиля УНИАН.

Председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія" и первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль вместе со своей командой ежедневно поддерживает украинских военных и медиков.

За время полномасштабной войны они осуществили сотни гуманитарных миссий, доставляя критически важную технику и оборудование на фронт.

Дубиль рассказывает, что занимался благотворительностью всю жизнь, поддерживая больницы и громады, во времена пандемии и еще до COVID-19, но война значительно усилила эту деятельность.

"Мы поняли: армия, медики и люди в прифронтовых регионах будут нуждаться в помощи каждый день", - говорит он.

Команда сосредоточилась на поддержке медицинских учреждений, особенно в прифронтовых зонах, передавая аппараты МРТ, КТ, УЗИ, рентгенаппараты, а также устройства для сердечно-легочной реанимации EasyPulse. Эти устройства, по его словам, спасают жизнь в сложных условиях.

"Параллельно мы доставляли медицинские грузы и в больницы других областей, где резко возросла нагрузка из-за обстрелов и большого количества переселенцев. Это направление помощи продолжается и сегодня", - говорит Валерий Дубиль.

Кроме медицинской помощи, Дубиль с командой регулярно доставляют на фронт технику для военных.

Особое внимание уделяется средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ведь, по словам волонтера, они являются первоочередной потребностью фронта.

"Засилье враждебных ФПО-дронов уничтожает нашу логистику... под прицелом оказываются медицинские эвакуационные группы", - отмечает он. Всего с начала полномасштабной войны ВСУ получили от фонда более 300 современных РЭБ-систем.

Также команда Дубиля передает военным автомобили, различные типы беспилотников, станции управления, станции Starlink, генераторы, мощные зарядные станции, комплекты оптоволокна, шлемы с камерами, тепловизоры, компьютерную технику и другое оборудование. Только за 2025 год поставлено 800 единиц разной военной техники.

"Эта помощь направляется для Главного управления разведки под руководством Кирилла Буданова, для Государственной пограничной службы, боевых подразделений Национальной полиции, Нацгвардии, Вооруженных сил Украины. Все это мы доставляем на передовую и передаем в руки бойцам преимущественно на самые горячие участки фронта - Запорожское, Донецкое, Донецкое, Сумское, Сумское, Харьковское и Херсонское направления", - акцентировал Дубиль.

На вопрос, что его мотивирует, Валерий Дубиль ответил, что его поддерживают люди.

"Наши ребята и девушки на передовой. Смотря им в глаза, я вижу веру... Я тоже живу с верой - в Бога, в наших людей, в победу", - рассказал он.