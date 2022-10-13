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Поддержка Бандеры значительно возросла, большинство украинцев - за "здоровый национализм"

Фото: не менее 50% украинцев – "бандеровцы" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В 2022 году на 19% выросла доля респондентов, положительно оценивавших деятельность Степана Бандеры. Приблизительно 50% населения Украины положительно оценивают его роль в становлении украинской государственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Отрицательно о роли Бандеры отозвались только 11% опрошенных. Еще 19% отметили, что относятся к деятельности Степана Бандеры как положительно, так и отрицательно, около 18% затруднились ответить на данный вопрос. При этом только 2% опрошенных респондентов сказали, что не слышали о таком украинском политическом деятеле.

По данным опроса, 67% опрошенных согласны с утверждением о необходимости здорового национализма. С годами доля украинцев, которые видят в национализме необходимость, только растет с параллельным снижением доли людей, не поддерживающих эту позицию.

Опрос проводился фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 5 по 12 августа 2022 среди 2024 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, более половины украинцев (56,9%) поддерживают идею переименования улиц и площадей, связанных с РФ, Российской империей и Советским Союзом.

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