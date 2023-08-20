Поддержали Пригожина. В ФСБ призывают Путина уволить Шойгу и Герасимова, - СМИ

Как рассказали два анонимных собеседника издания, ряд представителей ФСБ, которые занимают более агрессивную позицию, поддержали требования главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который настаивал на смене высшего военного руководства страны.

Еще пятеро источников Bloomberg добавляют, что сторонники так называемой ястребиной позиции хотят начать воевать в Украине агрессивнее. Они предлагают объявить военное положение в РФ и провести полномасштабную мобилизацию.

Однако, по данным издания, пока "нет никаких признаков", что Кремль собирается снять Шойгу и Герасимова с их постов. Зато политическое руководство расправляется с теми, кто активно критикует Шойгу и Герасимова.

Медиа вспоминает о кейсах арестованного террориста Игоря Гиркина и генерала-полковника Сергея Суровикина. Первый сейчас находится за решеткой по обвинению в экстремизме, а второй был допрошен и исчез из публичного поля зрения.

Заметим, что в начале полномасштабной агрессии РФ против Украины именно Герасимов руководил оккупационной армией. Однако из-за провалов на фронте его сместили с должности, оставив в должности начальника Генштаба. В октябре 2022 года руководителем оккупационной армии стал генерал армии Сергей Суровикин, командующий Воздушно-космическими войсками РФ.

Чистки в армии РФ

Следует отметить, что после неудачного мятежа "вагнеровцев" Минобороны РФ начало чистку среди российских военачальников. С должностей освобождают и отстраняют генералов и офицеров, не лояльных к путинскому режиму.

Да, после бунта внезапно исчез генерал Сергей Суровикин. По данным российских и западных СМИ, его содержат в Москве и допрашивают из-за того, что он знал планы Пригожина.

Также глава Минобороны РФ Шойгу уволил генерала Ивана Попова. Он обвинил Минобороны в "обезглавлении армии".

Украинские военные называют чистки в российской армии "дракой под ковром". Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что российских военачальников больше интересует бизнес, а не армия.

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