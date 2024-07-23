Подтопление тоннелей киевского метро: двум чиновникам сообщили о подозрении

"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении двум должностным лицам КП "Киевский метрополитен" - начальнику службы пути, туннельных сооружений и зданий и главному инженеру. Им инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК) Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ненадлежащее исполнение обязанностей работниками киевского метрополитена привело к разгерметизации тоннеля, возникновению трещин в его стенах и дальнейшему подтоплению на участке в пределах Оболонско-Теремковской линии.

Подозреваемые не проводили осмотр тоннелей, обследования и наблюдения за ослабленными конструкциями и сооружениями. Это привело к попаданию воды в тоннель на перегоне между станциями метро "Демеевская" - "Лыбидская", появления образований - сталактитов, вымывания и нарушения целостности гидроизоляции тоннеля метро в течение длительного времени. Из-за этого произошло постепенное разрушение отдельных элементов тоннелей.

В результате этого 8 декабря 2023 года столичными властями принято решение о приостановлении движения поездов по Оболонско-Теремковской линии метро на указанном отрезке.

Также в ходе досудебного расследования следователями и прокурорами был проведен значительный объем следственных и процессуальных действий - проведены пожарно-технические, комплексные компьютерно-технические, судебные инженерно-технические, комиссионные строительно-технические и экономические экспертизы, а также экспертизы металлов, веществ и сплавов .

По результатам экспертиз установлено, что эксплуатация тоннеля метро между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" ненадлежащая и не отвечает строительным нормам и правилам.

Из-за закрытия станций метро и организации наземного движения на этом участке, только за период с декабря 2023 года по март 2024 года городскому бюджету нанесен ущерб в размере более 138,5 млн грн. КП "Киевский метрополитен" недополучил доходы на сумму почти 26 млн. грн.

В Офисе генпрокурора отметили, что приведенные суммы ущерба не окончательны, поскольку ремонт тоннеля метро между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" и его финансирование еще продолжаются.

В настоящее время в суд подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым мер в виде круглосуточно домашнего ареста и отстранения от должностей.

В ходе следствия устанавливаются и собираются доказательства в отношении других должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и КГГА, служебная халатность которых привела к таким последствиям.