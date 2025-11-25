Итоги бизнес-бранча "Бизнес. Инвестиции. Лидерство. Будущее Украины"

Как отметили во время мероприятия соучредители "Первого бизнеса" Юрий Атанов и Виктория Штейнберг, именно бизнес-сообщество ежедневно создает экономику будущего, а сила партнерств и лидерства становится ключевой в условиях турбулентности.

Лояльность как инвестиция

На бранче соучредительница ООО МСП, ТМ Finest Любовь Подгорная говорила о лояльности как стратегическом активе компании.

"Подарки, внимание к деталям и эстетика - это инструменты, усиливающие доверие и корпоративную культуру", - отметила она.

Любовь Подгорная назвала следующие ключевые тенденции: рост спроса на welcome-наборы и персонализированные подарки, практика "благодарности на выходе" как проявление уважения к работнику и формирование устойчивой подарочной культуры, превращающейся в рыночный тренд.

Пользователь как источник решений

Денис Солянков (Head of Product Design, Liga Zakon) отметил важность создания продуктов, основанных на реальных потребностях пользователей.

"Продуктовая команда инициирует диалог, а жалобы превращает в карту слабых мест. Среди ключевых инсайтов - специфические бухгалтерские запросы, которые может закрывать только экспертная аналитика, и "слепые зоны" интерфейса, выявляемые при тестировании прототипов", - рассказал он.

Родительство как стратегическая инвестиция

Во время выступления на бизнес-бранче Лилия Олийник (TM ilive, ОО "Живу в гармонии", "Женщины Украины") раскрыла тему родительства как инвестиции в человеческий капитал.

Ее месседж: самый большой вклад в будущее - это вклад в детей, не только собственных. Именно через воспитание, ценности и ежедневное взаимодействие формируется поколение будущих лидеров и сила нации.

Панельная дискуссия

В фокусе происшествия была панельная дискуссия "Украина 2030: стратегическое видение бизнеса" при модерации Надежды Шуляк.

Участники:

Валентина Сахно (KSE Business School) - о том, что без качественного бизнес-образования, подготовки лидеров и развития компетенций невозможно построить конкурентную экономику будущего.

Борис Шестопалов (HD-group, GFS Group) - о том, что в условиях дотационной и частично военной экономики бизнес неизбежно должен сотрудничать с государством, а прозрачные правила такого взаимодействия обеспечивает цифровизация. Он акцентировал внимание на потенциале пищевой переработки и экспорта и необходимости долгих инвестиционных циклов с участием государства, бизнеса и науки.

Ольга Романова (AB InBev Efes Ukraine) - о важности платформ, где бизнес, власть и общественный сектор могут откровенно обмениваться мнениями и поддерживать друг друга.

Андрей Длигач (Advanter Group / Board) подчеркнул, что будущее экономики Украины зависит от перехода от сырьевой модели к экономике, построенной на человеческом капитале, инновациях и предпринимательстве.

Made in Ukraine на глобальном рынке

Ирина Зеленина (Центр поддержки экспорта, Украинский HoReCa кластер, Украинский экспортный альянс) подчеркнула, что украинский экспорт не останавливался даже во время войны, а внутренний рынок сужается, следовательно, выход за границу становится необходимостью.

Каждая компания, работающая на внешних рынках, является послом Украины, а качество, надежность и конкурентоспособность продукта формируют доверие к стране.

Трансформация рынка труда: как меняется роль женщин и какие тренды доминируют

Екатерина Тюря (HRD ресторанов Veranda on the River/Fenix) сосредоточилась на ключевых вызовах рынка труда и усилении роли женщин в современном лидерстве и отметила дефицит кадров, рост роли женщин на рынке труда, их вхождение в новые профессии, важность гибких форм работы и формирование корпоративной культуры через социальную ответственность и поддержку.

Цифровая экосистема для эффективного маркетинга

Роман Пересунько (соучредитель Primax.Digital) представил технологическую платформу Primax как инструмент, помогающий бизнесам автоматизировать маркетинг, повышать эффективность рекламных бюджетов и масштабироваться без хаоса.

Бизнес-бранч стал площадкой, где встретились лояльность и лидерство, экспорт и цифровизация, инновации и человеческий капитал. Его общая цель - формировать культуру ответственного предпринимательства, усиливать экономическую устойчивость и вместе искать решения для Украины 2030