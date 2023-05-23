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Подыскивают транспорт для побега. В Мелитополе оккупанты начали реконструкцию танка-памятника

Фото: в Мелитополе оккупанты начали реконструкцию танка-памятника (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты приступили к реставрации и восстановлению танка-памятника в городе Мелитополь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Танк, который отправят ремонтироваться, простоял на постамении более 50 лет. При этом мэр рассказал, что БРДМ по мемориалу афганцам восстановить невозможно.

"Поразительно, хотя не очень понятно, это новый уровень обеспечения оккупантов техникой "аналогов нет", или коллаборанты уже подыскивают транспорт для побега", - пишет Федоров.

Ситуация в Мелитополе

В феврале 2022 года русские военные оккупировали Мелитополь. Россияне проводят обрусение жителей города и борются с украинскими партизанами.

В частности, Россия размещает там видеокамеры, имеющие большое разрешение объектива, фокусное расстояние и угол обзора. Таким образом , там пытаются обезопасить себя от партизанского движения.

Кроме этого в последнее время Россия стала использовать и перемещать технику советского образца. Так в оккупированном Крымуна железнодорожной станции возле Джанкой была замечена советская буксированная артиллерийская система.

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