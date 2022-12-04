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Подталкивают Лукашенко? В МВД увидели две цели визита Шойгу в Беларусь

Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Визит главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Минск может иметь две цели. Это психологическая операция и подталкивание белорусского диктатора Александра Лукашенко на конкретные действия по поддержке войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Вадима Денисенко в эфире телемарафона.

"Я думаю, в этом есть два момента. Во-первых - это действительно психологическая операция против Украины. Потому что любой такой визит будет вызывать много тревожностей и других психологических вещей на территории нашей страны. С другой стороны - это подталкивание Беларуси к соответствующим действиям", - считает Денисенко.

По его словам, вероятно, между сторонами проходили разговоры о еще большей расконсервации белорусских вооружений для передачи россиянам.

"Потому что, начиная с июня месяца, одним из главных поставщиков оружия для России стала Республика Беларусь", - отметил Денисенко.

Впрочем, он обратил внимание, несмотря на то, что россияне увеличивают свою группировку в Беларуси, говорить об ударной группировке и готовности повторных наступательных действий РФ с этой стороны пока нет причин.

Визит Шойгу в Беларусь

Напомним, вчера, 3 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с необъявленным и внезапным визитом в Минск.

В ходе которого он подписал с главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным протокол о "внесении изменений в Соглашение между РБ и РФ о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере".

Также российский министр встретился и с самопровозглашенным президентом РБ Александром Лукашенко, в ходе переговоров последний заявил, что "белорусские и российские военные готовятся как единая армия, чтобы отразить любую агрессию" .

Как полагают в американском Институте изучения войны ISW, вероятно, Шойгу летал в Беларусь, чтобы давить на дальнейшую поддержку России в войне.

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