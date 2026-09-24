У подрядчика "Львовводоканала" обнаружили связи с бизнесом в РФ, - расследование

Три сделки на 8 млн гривен

В 2025 году "Львовводоканал" заключил с ЧП "Интехинжиниринг" три договора на разработку проектно-сметной документации для реконструкции части комплекса очистных сооружений по ул. Пластовой. Общая стоимость сделок превышает 8,2 млн. грн.

По данным открытых реестров, до 2025 года участие предприятия в публичных закупках не фиксировали, а все три договора оно получило от одного заказчика - "Львовводоканала". В то же время, авторы расследования отмечают, что сам по себе этот факт не свидетельствует о наличии нарушений законодательства.

Сособственность в российском бизнесе и патенты

Владелец "Интехинжиниринга" Михаил Тиц также владеет 18,32% украинского НПФ "Экополимер", специализирующейся на оборудовании для водоподготовки, очистки сточных вод и аэрации.

Как установил "Твой город" по открытым украинским и российским источникам, по состоянию на май 2026 года Тиц также владел 18,2% в российском ООО "ЧП Экополимер", зарегистрированном в Калужской области РФ. Еще 20,4% этой российской компании принадлежали Валентине Щетыниной, одновременно являющейся совладелицей украинского "Экополимера".

Журналисты проследили и другие связи группы с Россией. У крупнейшего бенефициара украинского "Экополимера" Юрия Мешенгиссера есть российский налоговый номер, выданный в Москве в сентябре 2014 года, и остающийся участником московского издательства "Издательский Дом ВСТ", которое выпускает профильный журнал водоканальной сферы РФ. К декабрю 2022 г. он также владел 99% ООО "Карат 21", которому в настоящее время принадлежит 61,4% российского "ПП Экополимер".

Кроме того, в апреле 2023 года – уже во время полномасштабной войны – на той же производственной площадке в Калужской области зарегистрировали ООО "Завод Экополимер".

Его единственным учредителем стало ООО "Карат 21", а уставный капитал составляет 80 млн рублей. По данным расследования, директор нового предприятия – тот же человек, который руководил предыдущим заводом, а количество работников фактически совпадает.

Украинские патенты отдали россиянам

"Твой город" также установило, что в 2015-2016 годах, уже после оккупации Крыма и начала боевых действий на Донбассе, права по меньшей мере на четыре украинских патента были переданы российскому юридическому лицу "Экополимер". Среди них – разработки, связанные с автоматическим управлением аэротенками и оборудованием для очистки сточных вод.

На ситуацию обратили внимание также и в "Союзе потребителей коммунальных услуг" – как этот факт пропустил наблюдательный совет.

Однако на май 2026 года ни один из четырех совладельцев украинской группы "Экополимер" не находился под санкциями США, ЕС, Великобритании, ООН или СНБО Украины.

То есть это юридически объясняет, почему автоматические фильтры Prozorro и государственных реестров могли не заблокировать участие компании в тендере.

Редакция "Твоего города" обратилась с официальными запросами во Львовский городской совет и "Львовводоканал", чтобы получить комментарии относительно процедуры проведения указанных закупок.