Українець Підручний став чемпіоном світу з біатлону

Підручний став першим українським біатлоністом-чоловіком, що виграв Чемпіонат світу

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный на Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде в воскресенье, 10 марта, выиграл "Золото" в гонке преследование на 15 километров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Biathlon.

По итогам спринтерской гонки Пидручный стартовал четвертым с 17-секундным отставанием от чемпиона Иоганнеса Бе. После первой стрельбы, украинский биатлонист допустил два промаха, а на второй круг входил седьмым с 1 минутой и 14-ю секундами отставания от лидера Бе.

В дальнейшем происходил постепенный подъем в гору, где после чисто проведенной лежки украинец стал седьмым и поступился лидеру минутой и 3 секундами.

Третья стрельба была чистой. На предпоследнем круге Подручный отправился с 50-ю секундами отставания от лидера.

На заключительной стрельбе лидер Йоханнес Бе допустил три промаха и пока отправился на штрафные круги, украинский биатлонист отстрелялся чисто. Другие соперники также имели промахи, поэтому на финальный круг Подручный оторвался с 15-ю секундами преимущества над Бе и смог заполучить победу.

Напомним, украинские биатлонисты в эстафете показали лучший результат в сезоне. Команду Украины представили Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Дмитрий Подручный.