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Пидручный и Пуцко стали летними чемпионами Украины в биатлонном суперспринте

Фото: Дмитрий Пидручный пополнил коллекцию наград (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Опытный биатлонист Дмитрий Пидручный и юная спортсменка Полина Пуцко выиграли очередные старты в рамках летнего чемпионата Украины в Яворове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

32-летний чемпион мира-2019 в гонке преследования стал победителем суперспринта отечественного первенства. Фаворит преодолел дистанцию за 19:53,6 минут, опередив почти три десятка конкурентов.

На четырех огневых рубежах Пидручный допустил целых семь промахов. Впрочем, по скорости хода обошел Сергея Супруна и Богдана Цымбала. На финише чемпион "привез" соперникам 2,7 секунды, а серебряного и бронзового призера соревнований разделили всего 0,8 секунды.

Новая сенсация случилась в женской гонке. Там триумфовала 18-летняя Пуцко, прошедшая дистанцию за 22:27,6 минуты. На старт вышли 30 биатлонисток, из которых не финишировала только олимпийская чемпионка Валентина Семеренко.

Юная биатлонистка тоже не обошлась без промахов, выстрелив в "молоко" 6 раз. Такой уровень точности, однако, не помешал уроженке Конотопа взять "золото". Она более чем на 17 секунд опередила Анастасию Меркушину (4 промаха) и почти на 25 – Дарью Чалик (6).

Летний чемпионат Украины завершится в четверг, 26 сентября. Отечественные биатлонисты будут соревноваться в классических эстафетах.

К слову, накануне Ткаленко и Городна триумфовали в спринте с двумя рубежами.

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