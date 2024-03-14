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Подразделения ГУР получили еще 15 дронов от FAVBET Foundation

Четверг 14 марта 2024 10:25
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Подразделения ГУР получили еще 15 дронов от FAVBET Foundation Фото: подразделения ГУР получили еще 15 дронов от FAVBET Foundation (пресс-служба фонда)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд FAVBET Foundation передал Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны очередную партию современных беспилотников стоимостью 1,7 млн грн. В пакет помощи вошли 15 дронов, в том числе 10 DJI Mavic 3 и 5 DJI Mavic 3T с тепловизионной оптикой для работы в условиях ограниченной видимости и ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

"Бойцы ГУР выполняют самые сложные задачи на передке и во вражеском тылу, поэтому качественная аэроразведка для них имеет критически важное значение. Мы закупаем и передаем дроны под конкретные запросы подразделений, поэтому всегда уверены - это именно то, что сейчас нужно на фронте", - заявили в Favbet Foundation.

Команда Favbet Foundation сотрудничает с ГУР уже в течение двух лет, в том числе обеспечивая своевременную поставку закупаемого оборудования для управления при содействии украинской iGaming-компании FAVBET. За это время ГУР получило уже 47 разведывательных и FPV-дронов с полным комплектом оборудования.

Подразделения ГУР получили еще 15 дронов от FAVBET Foundation

С начала полномасштабного вторжения именно дроны вместе с машинами стали основным направлением деятельности Favbet Foundation, которое сегодня направляет на милитари-проекты почти 70% всех своих ресурсов. Многие проекты поддержки украинской армии реализуются и непосредственно FAVBET.

В 2023 году компания активно сотрудничала с UNITED24, участвуя в развитии беспилотных возможностей Украины. В частности, задонатила 57 млн грн на закупку 53 новых пикапов для комплектования "Армии дронов", стала крупнейшим корпоративным донором двух этапов Операции "Єдність" по закупке 15 000 FPV-дронов, а также приобрела дрон Sea Baby для СБУ.

Всего за время войны Силы обороны Украины получили при содействии Favbet Foundation и FAVBET более 600 дронов разного типа и более 280 автомобилей. Общая сумма помощи уже превышает 300 млн грн.

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