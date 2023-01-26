Подразделения 19 разных бригад получили буржуйки от "Фундации Течия"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт фундации.

Волонтеры в Кривом Роге сперва сделали несколько пробных образцов, протестировали их в полевых условиях, рассчитали оптимальные размеры и параметры и запустили серийное производство. Каждую печку украсили гербом Украины, серийным номером и надписью "ВСУ".

"Фундация Течия" взяла на себя финансирование материалов и доставки печок к позициям военных. На 25 января на фронт отправили более 70 печей.

Их получили по запросам подразделения девятнадцати бригад: десантники, морпехи, терроборонцы, подразделения ПВО и механизированные бригады ВСУ.

"Эффективность защитников Украины зависит от опыта, вооружения, а также от условий пребывания. Возможность согреться в холодное время, разогреть пищу - это базовые вещи, без которых трудно говорить о нормальном самочувствии и физическом состоянии защитников. Поэтому мы помогли наладить производство печок, а также доставляем военным индивидуальные химические грелки", - рассказал Олег Крот, директор фонда и управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Напомним, недавно фонд передал военным более 13 тысяч индивидуальных химических грелок. В целом с начала полномасштабного вторжения сумма помощи Силам обороны Украины от фонда пересекла отметку в $21,5 млн.

Отдельно Олег Крот выделил около $40 млн на необходимые для ВСУ средства. Детали этих закупок не разглашаются из-за военной тайны.