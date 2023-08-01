Подделывали документы для иностранцев. СБУ разоблачила подпольный "паспортный стол"

СБУ провела спецоперацию в Винницкой, Львовской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях. Задержан организатор схемы и восемь его сообщников. Среди них - бывший чиновник расформированной милиции.

Известно, что схему организовали несколько жителей Одессы. Подпольный цех они обустроили у своих подельников - в специально арендованной квартире в центре Львова.

Мошенники подделывали паспорта, вид на временное проживание в Украине и водительские права. Стоимость подделок колебалась от 8 до 14 тысяч гривен в зависимости от типа "документа" и срока изготовления. К примеру, паспорт в виде ID-карты в среднем стоил 11 тысяч гривен.

Правоохранители отмечают, что злоумышленники ежемесячно зарабатывали до 6 млн гривен. Главными клиентами мошенников были иностранцы, которые с фейковыми документами хотели легализоваться в Украине или уехать в Евросоюз.

Злоумышленники искали "клиентов" через Instagram, где создали рекламную страницу. Средний размер разовой "оптовой партии" поддельных документов в одну область составлял от 100 до 500 единиц фальшивок.

СБУ провела более 30 обысков и выявила:

бланки фальшивых документов;

оборудование для нанесения голографических защитных элементов;

мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами;

печати и штампы, которые использовались в незаконной деятельности;

иностранная валюта, полученная от преступной деятельности.

Фигурантам объявили подозрение по двум статьям УКУ (ч. 1 и ч. 2 ст. 199 и ч. 3 ст. 358). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста.

Мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Фото: СБУ разоблачила подпольный "паспортный стол" (ssu.gov.ua)

Напомним, ГБР разоблачило военкома в Донецкой области, который выдавал фиктивные документы мужчинам, чтобы те могли сбежать за границу. Военнослужащему объявили подозрение.

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