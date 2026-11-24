Спор за энергетическую инфраструктуру

Предметом судебного спора распределительные пункты, подстанции и кабельные линии на улице Бориспольской, 9 в Киеве. Компания "Вардингс" приобрела эти объекты на аукционе по банкротству в 2016 году. Впоследствии ЧАО "Энергетический завод "Энергетик" обратилось в суд с иском о признании права собственности на сети и оборудование.

Представители "Энергетика" утверждают, что имущество не выбывало из владения предприятия с 1998 года, когда его якобы передали на основании приказа Министерства машиностроения.

В то же время адвокаты "Вардингс" подвергают сомнению документы, которыми истец обосновывает свои имущественные права. По их словам, на момент оформления передачи имущества государственного предприятия "Киевский радиозавод" уже не было - оно прекратило деятельность за 40 дней до этого.

А имущество уже принадлежало ГАХК "Киевский радиозавод", созданному в соответствии с постановлением Кабинета Министров в 1997 году. Этим же решением предполагалась передача имущества государственного предприятия в уставный фонд новосозданной холдинговой компании.

Таким образом, по словам адвокатов "Вардингса", документы, которыми "Энергетик" обосновывает обретение права собственности, могли содержать ложные сведения. Защита считает это признаком их подделки истцом.

"Истец сам отступал от своих позиций относительно того, когда у него возникало право собственности и на основании каких документов. Что свидетельствует не только о его недобросовестности как таковой, но и о том, что судьи ненадлежащим образом устанавливали обстоятельства", - заявила адвокат Илона Мельничук в сюжете.

Решение судов и российский след

В 2023 году апелляционный суд уже указывал на недоказанность права собственности "Энергетика" на спорные объекты. Однако в декабре 2025 года судья Хозяйственного суда Киева Леонид Омельченко пересмотрел обстоятельства дела и признал право собственности на сети за истцом. В июле 2026 года апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Ранее адвокаты "Вардингс" также заявляли о возможном конфликте интересов в действиях судьи Омельченко и его совместном бизнесе с организаторами схемы. По их данным, он был среди учредителей ООО "Вестинвест", связанного с АФК "Система", ныне - АО "Космические системы". Эта компания косвенно владеет 37% акций "Энергетика".

Владельцем "Космических систем" является бельгийская компания AlcorSecurity. Отмечалось, что с этой бизнес структурой связан гражданин РФ Михаил Евсеев, а также за ней могут стоять подсанкционные в Украине Евгений и Вадим Гинеры.

Евсеев был соучредителем "Вестинвеста" вместе с Омельченко. Сам судья подтверждал факт совместного основания компании, однако отрицал связи с российскими бизнесменами.

Заявления о давлении через СБУ

Как говорится в сюжете 5-го канала, адвокаты "Вардингс" также заявляют о возможном давлении на владельцев компании и рассматривающие дело суды с использованием правоохранительных органов.

По словам защиты, в июне 2024 года на основании рапорта сотрудника СБУ открыли уголовное производство по статье о государственной измене. Основанием якобы стала информация о российском страховом номере бывшего руководителя "Вардингс" Игоря Бездольного.

Адвокаты утверждают, что рапорт содержал многочисленные несоответствия, в частности, ложные сведения о работе Бездольного в структурах так называемой ЛНР и Росгвардии, а также ошибки в расчете соответствующего стажа.

Несмотря на это, в апреле 2025 года сотрудники Департамента защиты национальной государственности СБУ провели обыски в квартире директора "Вардингс" Наталии Юрис и адвоката компании Даниила Снисаренко.

Первым заместителем начальника этого департамента в то время был бригадный генерал СБУ Сергей Дука, ныне являющийся фигурантом антикоррупционной операции НАБУ и САП "Карфаген". По утверждению адвокатов "Вардингс", сотрудники СБУ действовали по его приказу.

25 ноября Кассационный хозяйственный суд продолжит рассмотрение спора. От решения суда будет зависеть дальнейшая судьба энергетических сетей на территории бывшего Киевского радиозавода.