Украинцам, получающим деньги за ремонтные работы по заказам других граждан, нужно учитывать налоговые обязательства. Даже если человек проделал такую работу только один раз и не зарегистрирован как предприниматель, полученная оплата считается доходом.

В то же время безвозмездная помощь не облагается налогом, ведь в таком случае человек не получает вознаграждения за проделанную работу.

Когда за ремонт нужно платить налоги

Если человек помог покрасить стены, положить плитку или отремонтировать сантехнику бесплатно, налогооблагаемый доход не возникает.

Другая ситуация – когда за проделанную работу она получила деньги. Такая оплата считается доходом от оказания услуг или выполнения работ и подлежит налогообложению.

В частности, если человек получил от 3 000 гривен за ремонт, он должен оплатить:

540 гривен налога на доходы физических лиц (18%);

150 гривен военного сбора (5%).

Общая сумма налогов составит 690 гривен.

Кто должен платить налоги за ремонт

Если заказчиком работы является обычное физическое лицо, не имеющее статуса налогового агента, обязанность платить налоги возлагается на получившего деньги.

То есть исполнитель должен самостоятельно задекларировать доход, рассчитать сумму налоговых обязательств и уплатить ее в бюджет.

В то же время, заказчик, оплативший ремонт как обычное физическое лицо, не должен содержать из этой суммы ПДФО и военный сбор.

Когда нужно подавать декларацию

Человек, получивший деньги за ремонт от другого физического лица, не являющегося налоговым агентом, должен подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах.

Если оплату получили в 2026 году, задекларировать ее нужно в 2027 году – по общему правилу до 1 мая с учетом предусмотренных законодательством правил переноса сроков.

Уплатить налоги по задекларированному доходу необходимо до 1 августа 2027 года.

Нужно ли регистрировать ФОП для ремонтов на заказ

Единовременное выполнение оплачиваемой работы не означает, что человек автоматически становится предпринимателем.

Однако, если она регулярно ремонтирует квартиры, устанавливает сантехнику, кладет плитку или предоставляет другие платные услуги, такая деятельность может иметь признаки предпринимательства.

В таком случае следует учитывать законодательные требования относительно государственной регистрации предпринимательской деятельности и соответствующего порядка налогообложения.

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