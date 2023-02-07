Подрыв подростков на мине в Изюме: пострадавших выписали из больницы

Подростков, которые пострадали в результате взрыва мины-"лепестка" в Изюме Харьковской области, выписали из больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОВА.

"В общей сложности ранения получили восемь подростков: семеро с минно-взрывными поражениями и одна девушка получила острую реакцию на стресс. Сейчас детей выписали из больницы, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении Харьковской ОВА.

По информации медиков, семерых пострадавших в возрасте от 14 до 17 лет привезли из района в больницу в Харькове около 2:00 4 февраля.

"Большинство обломков от мины вытащили еще в районной больнице. Нам пришлось доставать осколки у троих подростков. Обломки были обнаружены в нижних конечностях и мягких тканях кожи", - отметил детский хирург одной из больниц Харькова.