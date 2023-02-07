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Подрыв подростков на мине в Изюме: пострадавших выписали из больницы

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Вторник 07 февраля 2023 04:44
Подрыв подростков на мине в Изюме: пострадавших выписали из больницы Фото: подростков, которые пострадали в результате взрыва мины, выписали из больницы. (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Подростков, которые пострадали в результате взрыва мины-"лепестка" в Изюме Харьковской области, выписали из больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОВА.

"В общей сложности ранения получили восемь подростков: семеро с минно-взрывными поражениями и одна девушка получила острую реакцию на стресс. Сейчас детей выписали из больницы, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении Харьковской ОВА.

По информации медиков, семерых пострадавших в возрасте от 14 до 17 лет привезли из района в больницу в Харькове около 2:00 4 февраля.

"Большинство обломков от мины вытащили еще в районной больнице. Нам пришлось доставать осколки у троих подростков. Обломки были обнаружены в нижних конечностях и мягких тканях кожи", - отметил детский хирург одной из больниц Харькова.

Ранее в полиции рассказали подробности происшествия с участием подростков, подорвавшихся на неизвестном взрывном устройстве 3 февраля в Изюме (Харьковская область).

Напомним, об этом происшествии сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, состояние всех детей удовлетворительное.

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