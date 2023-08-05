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Подрыв нефтяного танкера России SIG был спецоперацией СБУ и ВМС, - источники

Фото: СБУ и ВМС подорвали танкер SIG (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталья Юрченко

СБУ и ВМС провели новую спецоперацию в Черном море. Защитники подорвали крупный нефтяной танкер РФ SIG, транспортировавший топливо для российских войск.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

Как сообщают источники, спецоперация проходила уже по классическому сценарию: надводный дрон, 450 кг тротила, взрыв. Как результат - один из самых мощных нефтяных танкеров РФ (построен в 2014 году, почти 5 тысяч тонн) начал "отрицательное плавание" у Крымского моста.

По предварительной информации, российский танкер был хорошо нагружен топливом, так что "фейерверк" был виден издалека.

"Свою очередную успешную спецоперацию СБУ проводила совместно с ВМС. Интересно, что она проходила именно в территориальных водах Украины", - отмечают источники.

Взрывы в Крыму

Напомним, этой ночью в районе Крымского моста прогремели взрывы. Позже в сети появилась информация, что в Керченском проливе подбит танкер SIG.

Россияне подтвердили информацию. Сообщалось, что к месту инцидента направили спасателей. На опубликованных в сети фото заметно, что судно получило повреждение моторного отсека и рубки, а машинный отдел затоплен.

Стоит отметить, что российский танкер SIG находится под санкциями США с 2019 года из-за поставок топлива в Сирию.

Атака морских дронов возле Новороссийска

В ночь на 4 августа стало известно об атаке морских дронов на портовый город Новороссийск в Краснодарском крае РФ.

Источники РБК-Украина в СБУ подтвердили спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате которой был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк".

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