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Подрыв Каховской ГЭС Врачи готовы быстро реагировать на вспышки холеры, - Кузин

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Каховка, Среда 07 июня 2023 19:24
Подрыв Каховской ГЭС Врачи готовы быстро реагировать на вспышки холеры, - Кузин Фото: главный государственный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

После спада воды, распространяющегося в Херсонской области после вражеского подрыва Каховской ГЭС, будет применяться максимальное количество профилактических мер, чтобы не допустить развития острых кишечных инфекций, в том числе и холеры. Однако врачи готовы к любому развитию событий.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Главный государственный санитарный врач напомнил, что усиленный эпиднадзор за холерой в Украине осуществляется, согласно законодательству, ежегодно с 1 июня. Поскольку несколько регионов, в частности юг Украины - Одесская, Николаевская, Херсонская области, АРК Крым - имеют риски вспышек этого заболевания.

"С 1 июня был начат усиленный инфекционный надзор, поэтому мы не исключаем, что среди инфекционных заболеваний, которые могут быть после спада воды, могут возникать точечно случаи холеры. Риски есть, риски мы не исключаем, но с нашей стороны обеспечено, чтобы таких случаев не произошло, чтобы они были контролируемы", - сказал Кузин.

Он рассказал, что после спада воды будет применяться максимальное количество профилактических мер, чтобы не допустить развития острых кишечных инфекций, в том числе и холеры.

"Эти меры заключаются в том, что соответствующие территории разрушения должны быть дезинфицированы, вода должна пройти лабораторные исследования, в случае использования колодцев, источников применяются локальные водоочистные технологии и средства. Поэтому в области после того, как спадет активная фаза этой чрезвычайной ситуации, активно будет работать противоэпидемическая служба, чтобы не допустить как появления, так и распространения случаев холеры", - сказал госсанврач.

Сейчас, по его словам, есть достаточное количество лекарственных и диагностических средств, чтобы продиагностировать острые кишечные инфекции, в том числе и холеру.

К тому же главный госсанврач добавил, что карантинные ограничения будут вводиться в зависимости от того, сколько будет таких случаев и где.

"Только в случае, когда ситуация становится неуправляемой, применяются карантинные ограничения. Сейчас мы имеем такую ситуацию: лабораторная служба готова к диагностике холеры и, соответственно, рутинный мониторинг происходит по всем областям Украины для того, чтобы своевременно контролировать ситуацию, чтобы в каждом случае острой кишечной инфекции мы исключали холеру", - отметил Кузин.

Подрыв Каховской ГЭС

Как сообщалось, ночью 6 июня российская армия взорвала дамбу Каховской ГЭС. В Херсонской области начали эвакуацию населения из опасных мест, для которых есть риск затопления в результате подрыва Каховской ГЭС.

В Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Все, что известно о последствиях подрыва Каховской ГЭС на утро 7 июня - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, РБК-Украина публиковала фоторепортаж из подтопленного Херсона.

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